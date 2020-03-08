"Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 29-го тура АПЛ уверенно обыграл "Манчестер Сити".

В составе победителей голами отметились Антони Марсьяль и Скотт Мактоминэй.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 2:0 (1:0)

Голы: Марсьяль, 30 - 1:0, Мактоминэй, 90+6 - 2:0.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Матич, Фред, Бруну Фернандеш (Игало, 88), Уильямс (Байи, 78), Джеймс, Марсьяль (Мактоминэй, 78).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Отаменди, Фернандинью, Зинченко (Менди, 77), Бернарду Силва (Махрез, 59), Эрнандес, Гюндоган, Фоуден, Агуэро (Габриэл Жезус, 59), Стерлинг.

Отметим, что "МЮ" выиграл оба матча у "Ман Сити" в чемпионате впервые с сезона-2009/10.

Благодаря этой победе "красные дьяволы" с 45 очками заняли 5 место в турнирной таблице. "Сити" с 57 баллами располагается на 2 позиции.

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