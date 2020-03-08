"Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 29-го тура АПЛ уверенно обыграл "Манчестер Сити".
В составе победителей голами отметились Антони Марсьяль и Скотт Мактоминэй.
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 2:0 (1:0)
Голы: Марсьяль, 30 - 1:0, Мактоминэй, 90+6 - 2:0.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Матич, Фред, Бруну Фернандеш (Игало, 88), Уильямс (Байи, 78), Джеймс, Марсьяль (Мактоминэй, 78).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Отаменди, Фернандинью, Зинченко (Менди, 77), Бернарду Силва (Махрез, 59), Эрнандес, Гюндоган, Фоуден, Агуэро (Габриэл Жезус, 59), Стерлинг.
Отметим, что "МЮ" выиграл оба матча у "Ман Сити" в чемпионате впервые с сезона-2009/10.
Благодаря этой победе "красные дьяволы" с 45 очками заняли 5 место в турнирной таблице. "Сити" с 57 баллами располагается на 2 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18