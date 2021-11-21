"Манчестер Юнайтед" уволил Сульшера

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"Манчестер Юнайтед" уволил СульшераФото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" уволил с поста главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Норвежский тренер работал с "красными дьяволами" с декабря 2018 года. За это время "МЮ" не сумели выиграть ни единого трофея.

В 12 матчах текущего сезона АПЛ "Юнайтед" набрал 17 очков и в данный момент располагаются на 7-м месте.

В последних 7 матчах под руководством Сульшера "МЮ" проиграл пять встреч.

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