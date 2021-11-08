"Манчестер Юнайтед" уволит Сульшера при одном условии

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с условием для увольнения главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN.

По сведениям источника, наставник будет отправлен в отставку в том случае, если под угрозой окажется попадание манкунианцев в топ-4 чемпионата Англии по итогам сезона. В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место и на пять очков отстает от четвертой позиции.

При этом руководство по-прежнему доверяет Сульшеру из-за результатов команды в Лиге чемпионов. В своей группе "дьяволы" после четыре туров занимают первое место, набрав семь очков.

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