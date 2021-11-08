"Манчестер Юнайтед" уволит Сульшера при одном условии

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

"Манчестер Юнайтед" уволит Сульшера при одном условии

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с условием для увольнения главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN.

По сведениям источника, наставник будет отправлен в отставку в том случае, если под угрозой окажется попадание манкунианцев в топ-4 чемпионата Англии по итогам сезона. В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место и на пять очков отстает от четвертой позиции.

При этом руководство по-прежнему доверяет Сульшеру из-за результатов команды в Лиге чемпионов. В своей группе "дьяволы" после четыре туров занимают первое место, набрав семь очков.

Не пропустите: Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" показал, что осталось за матча с "Локомотивом"

"Спартак" показал, что осталось за матча с "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов