"Манчестер Юнайтед" уволит Сульшера при одном условии
Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен
Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с условием для увольнения главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает ESPN.
По сведениям источника, наставник будет отправлен в отставку в том случае, если под угрозой окажется попадание манкунианцев в топ-4 чемпионата Англии по итогам сезона. В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место и на пять очков отстает от четвертой позиции.
При этом руководство по-прежнему доверяет Сульшеру из-за результатов команды в Лиге чемпионов. В своей группе "дьяволы" после четыре туров занимают первое место, набрав семь очков.
Не пропустите: Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18