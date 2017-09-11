"Манчестер Юнайтед" уже "держит" игровой номер для Гризманна

Теги манчестер юнайтедатлетико мадридантуан гризманн

"Манчестер Юнайтед" уже "держит" игровой номер для Гризманна"Манчестер Юнайтед" уже готовится заполучить форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, информирует Daily Star.

В частности, по сведениям издания, "красные дьяволы" уже специально удерживают свободным игровой номер "7" для француза, под которым он выступает в стане "матрасников". Ожидается, что к трансферу Гризманна "Юнайтед"  вернется уже следующим летом.

Напомним, Венгер мог возглавить "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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