"Манчестер Юнайтед" уже "держит" игровой номер для Гризманна

"Манчестер Юнайтед" уже готовится заполучить форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, информирует Daily Star.

В частности, по сведениям издания, "красные дьяволы" уже специально удерживают свободным игровой номер "7" для француза, под которым он выступает в стане "матрасников". Ожидается, что к трансферу Гризманна "Юнайтед" вернется уже следующим летом.

Напомним, Венгер мог возглавить "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru