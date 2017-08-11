"Манчестер Юнайтед" в 2013 году не захотел покупать Иско

Издание ESPN утверждает, что в 2013 году "Манчестер Юнайтед" не захотел покупать Иско, так как скаут "красных дьяволов" забраковал футболиста.

"Он хорош, но недостаточно быстр, а голова слишком большая для его тела" - сказано в отчёте скаута.

Напомним, что в итоге Иско перешёл в мадридский "Реал" и выиграл со "сливочными" три кубка Лиги Чемпионов.

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