"Манчестер Юнайтед" в августе проведёт товарищеский матч с "Баварией"

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхен

"Манчестер Юнайтед" в августе проведёт товарищеский матч с "Баварией"

"Манчестер Юнайтед" в рамках предсезонной подготовки проведёт товарищеский матч с "Баварией".

Как сообщает Sky Sports, игра состоится в Германии 5 августа.

Другие подробности грядущего поединка пока неизвестны.

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