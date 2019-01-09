"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время продлит соглашение с Эррерой

Хавбек Андер Эррера продолжит выступать за "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Sun, временному наставнику "МЮ" Уле Гуннару Сульшеру удалось убедить игрока заключить новое соглашение с клубом, так как действующее истекает по окончанию сезона.

Ранее интерес к 29-летнему испанцу приписывали ПСЖ и "Роме".

В нынешнем сезоне Эррера провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

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