"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время продлит соглашение с Эррерой

Теги манчестер юнайтедандер эррера

"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время продлит соглашение с Эррерой

Хавбек Андер Эррера продолжит выступать за "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Sun, временному наставнику "МЮ" Уле Гуннару Сульшеру удалось убедить игрока заключить новое соглашение с клубом, так как действующее истекает по окончанию сезона.

Ранее интерес к 29-летнему испанцу приписывали ПСЖ и "Роме".

В нынешнем сезоне Эррера провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

Читайте также: Фергюсон выступил с речью перед футболистами "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 января

Главные новости дня: 8 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов