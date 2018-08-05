"Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни закроет трансфер Алдервейрелда

"Манчестер Юнайтед" на следующей неделе закроет сделку по защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду.

Как сообщает Todomercadoweb, "шпоры" согласились продать бельгийца за 67 миллионов евро.

Отмечается, что официально трансфер будет подтвержден 7 августа.

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