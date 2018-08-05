"Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни закроет трансфер Алдервейрелда

1 Теги тоби алдервейрелдманчестер юнайтедтоттенхэм

"Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни закроет трансфер Алдервейрелда

"Манчестер Юнайтед" на следующей неделе закроет сделку по защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду.

Как сообщает Todomercadoweb, "шпоры" согласились продать бельгийца за 67 миллионов евро.

Отмечается, что официально трансфер будет подтвержден 7 августа.

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Комментарии
Kireman

За 67, Карл)

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