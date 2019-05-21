"Манчестер Юнайтед" в четыре раза увеличит зарплату Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить нападающего Маркуса Рэшфорда любой ценой, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, клуб готов значительно улучшить финансовые условия контракта 21-летнего футболиста.

Сейчас форвард зарабатывает на "Олд Траффорд" 4,5 миллиона евро в год, а в случае подписания нового соглашения его оклад вырастет в четыре раза - до 18 миллионов.

Если стороны заключат сделку, то Рэшфорд станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "МЮ" после Алексиса Санчеса.

Напомним, что действующий контракт англичанина с "красными дьяволами" истекает в 2020 году.

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