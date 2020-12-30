"Манчестер Юнайтед" в добавленное время смог победить "Вулверхэмптон"

Игровой день в АПЛ завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном". Гол в компенсированное время принес победу "красным дьяволам" 1:0.

Хозяева после матча поднялись на 2 место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. "Волки" расположились на 12 строчке с 21 баллом в копилке.

"Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" 1:0 (0:0)

Гол: Рэшфорд, 90+3 - 1:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Теллес (Шоу, 46), Байи, Магуайр, Матич, Погба, Бруну Фернандеш (Мактомини, 90), Кавани, Гринвуд (Марсьяль, 64), Рэшфорд.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Хувер, Аит-Нури, Коуди, Саисс, Витинья (Поденсе, 55), Рубен Невеш, Нету (Фабиу Силва, 68), Моутинью, Траоре, Килмен.