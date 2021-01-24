"Манчестер Юнайтед" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Кубке Англии

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"Манчестер Юнайтед" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Кубке Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:2. Победу манкунианцам принесли голы Мэйсона Гринвуда, Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша. В составе мерсисайдцев дублем отличился Мохамед Салах.

В 1/8 финала "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Вест Хэмом".

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" - 3:2 (1:1)
Голы: Салах, 18 - 0:1, Гринвуд, 26 - 1:1, Рэшфорд, 48 - 2:1, Салах, 58 - 2:2, Бруну Фернандеш, 78 - 3:2

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Линделеф, Погба, Мактомини, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66), Кавани, Гринвуд (Фред, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 86).

"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Мане, 62), Джонс, Тиаго Алькантара (Шакири, 81), Салах, Фирмино (Ориги, 81).

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