"Манчестер Юнайтед" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Кубке Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:2. Победу манкунианцам принесли голы Мэйсона Гринвуда, Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша. В составе мерсисайдцев дублем отличился Мохамед Салах.
В 1/8 финала "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Вест Хэмом".
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" - 3:2 (1:1)
Голы: Салах, 18 - 0:1, Гринвуд, 26 - 1:1, Рэшфорд, 48 - 2:1, Салах, 58 - 2:2, Бруну Фернандеш, 78 - 3:2
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Линделеф, Погба, Мактомини, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66), Кавани, Гринвуд (Фред, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 86).
"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Мане, 62), Джонс, Тиаго Алькантара (Шакири, 81), Салах, Фирмино (Ориги, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18