"Манчестер Юнайтед" в концовке дожимает "Дерби Каунти" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии

Третий раунд (1/32 финала) Кубка Англии стартовал на знаменитом "Олд Траффорд", где один из лидеров Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал идущий вторым в Чемпионшипе "Дерби Каунти". Вполне естественно, что фаворитом встречи считались манкунианцы, но как показала игра, гости прибыли на матч отнюдь не номер отбывать.

Как ни странно, но первая двадцатиминутка противостояния прошла без голевых моментов. Да, команда Жозе Моуринью контролировала мяч, владела инициативой на поле, но форсировать события не спешила.

Пора активных действий пришла на 20-й минуте, когда Рэшфорд впервые вышел на ударную позицию. Пробил Маркус мощно из пределов штрафной, но сфера просвистела над перекладиной. А через две минуты хозяева поля заработали право на опаснейший штрафной. Мата с левой крутил в девятку, но Карсон после красивейшего сэйва отвел угрозу.

Вскоре уже гости показали, что не лыком шиты. Редкий выпад к штрафной манкунианцев завершался подачей с левого фланга от Рассела. Первым в штрафной на опережение сыграл Уиннол и головой подрезал мяч прямо под перекладину, но Ромеро чудом вытянул этот мяч.

После этого в матче наступило временное затишье, обе команды взяли небольшую паузу для отдыха. А прервал ее на 35-й минуте Рэшфорд. Маркус откликнулся на навесную передачу от Мхитаряна, но пробивая головой с пяти метров, угодил в стойку ворот. А еще через пять минут "Манчестер Юнайтед" заработал еще один перспективный штрафной. На этот раз пробить решил Погба, целил в другую девятку, нежели Мата, но и в этот раз Карсон сыграл безупречно, став героем первого тайма.

В перерыве Жозе Моуринью усилил атаку своей команды выходом Лукаку, посадив на лавочку незаметного Мхитаряна. Однако начался второй тайм с опаснейшего момента у владений "красных дьяволов". После розыгрыша углового мяч отскочил к Хаддлстоуну, который недолго думая выстрелил что есть силы по воротам Ромеро. Мяч летел в створ и голкипер "МЮ" реагировал на мяч, но Шоу неожиданно подставил голову и сфера срикошетив пролетела в метре от девятки.

Этой атакой гости в прямом смысле задели за живое манкунианцев, так как те с удвоенной энергией помчались вперед. Вскоре Карсону снова пришлось демонстрировать мастерство парируя удар Маты, а Погба на добивании не попал в створ. А на исходе часа игры похожим моментом у ворот "Дерби Каунти" отметился Лингард, но снова в деле оказался вратарь "баранов".

В середине тайма тренера обеих команд обменялись заменами, выпустив на поле игроков атакующего плана. Этим и Моуринью и Роуэтт показывали, что готовы играть на победу. Тем временем опасные моменты продолжали возникать у ворот опытного Карсона. На этот раз в дальний от себя левый угол целил Погба, но мяч прошел рядом со штангой. А через пару минут второй раз в матче не повезло Рэшфорду. Атака манкунианцев праым флангом завершалась пасом Лингарда на Маркуса, а тот плотно выстрелил в дальний угол – сфера каким-то чудом ударилась о стойку и вылетела в поле.

Казалось в этот вечер ворота "Дерби Каунти" так и останутся заколдованными. Но хитрый удар Лингарда на 84-й минуте свел на "нет" усилия гостей. Прорвавшись к штрафной по центру, мяч был доставлен Лукаку, а тот сбросил сферу под удар Джесси. Лингард выстрелил из-под защитника, да так точно, что невероятный прыжок Карсона не спас "баранов" от гола – 1:0.

Гости по инерции бросились отыгрываться и на исходе основного времени нарвались на стремительную контратаку. Лукаку подхватил мяч в центре поля, продвинулся к штрафной, после чего отпасовав на Мартьяля. Антони тут же вернул мяч бельгийцу, который оказался на ударной позиции и Ромелу тут же пробил по воротам. Мяч под рукой Карсона влетел в сетку – 2:0.

Таким образом "Манчестер Юнайтед" добыл труднейшую победу над представителем Чемпионшипа, но гости оставили о себе очень приятное впечатление, особенно их голкипер.

"Манчестер Юнайтед" – "Дерби Каунти" – 2:0

Голы: Лингард, 84 – 1:0. Лукаку, 90 – 2:0.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделеф, Шоу, Смоллинг, Блинд, Эррера, Мата (Мартьяль, 67), Погба, Мхитарян (Лукаку, 46), Лингард, Рэшфорд (Феллайни, 80).

"Дерби Каунти": Карсон, Уиздом, Кио, Пирс, Ольссон, Торн, Хаддлстоун, Вайман, Лоуренс (Беннетт, 81), Уиннол (Выдра, 67), Рассел (Хэнсон, 78).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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