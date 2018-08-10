"Манчестер Юнайтед" в матче-открытии Премьер-лиги переигрывает "Лестер"
Сезон 2018/19 г.г. в английской Премьер-лиге официально стартовал в Манчестере на "Олд Траффорд", где одна из самых титулованных команд Великобритании "Манчестер Юнайтед" принимала чемпиона 2016 года "Лестер". Фаворитом встречи не безосновательно считались "красные дьяволы". В последние годы манкунианцы преимущественно побеждали "лис" как дома, так и на выезде. Да и по подбору футболистов "Юнайтед" существенно превосходит соперника.
Начало поединка получилось многообещающим. Первая же атака хозяев поля увенчалась назначением одиннадцатиметрового удара в ворота Шмейхеля. Получил мяч на краю чужой штрафной Алексис Санчес и со всей силы пробил по воротам. Сфера угодила в Моргана и полетела в сторону Амарти. Тот не удержался и потянул руку в сторону мяча, "заработав" пенальти. Пробивал с "точки" Поль Погба. Разбегался неуверенно, но положил мяч в правую от себя девятку без шансов для Каспера – 1:0.
Однако "Лестер" не стушевался и в ответ повел атаки на ворота Де Хеа. К 15-й минуте "лисы" имели солидный перевес над соперником по владению мячом. Временами манкунианцам ничего не оставалось, как прижаться к собственным воротам, дабы количеством справиться с давлением гостей. Правда, в одном эпизоде Ихеаначо едва не поразил дальний угол, но за мгновение до этого лайнсмен сигнализировал об офсайде.
Лишь к середине тайма "Юнайтед" удалось более-менее выровнять игру. Но как раз в этот отрезок матча "Лестер" создал самый опасный момент за первую половину встречи. Прошла передача у гостей на правый фланг, оттуда последовал прострел в центр штрафной на Мэддисона, а тот обработал мяч и пробил по воротам с района одиннадцатиметрового удара, но Де Хеа выручил свою команду.
Концовка первого тайма прошла в борьбе на каждом участке поля, без какой-либо остроты у ворот обеих команд. И по такому же сценарию прошла добрая часть второй половины матча. Соперники поочередно старались обострить игру, но до голевых моментов дело дошло лишь в последней четверти матча.
Хозяева поля завели "Олд Траффорд" на 65-й минуте. Разыграли манкунианцы хорошую атаку, в окончании которой Санчес выкатил мяч под удар Мате. Тот крутил снаряд в дальний угол, но по пути сфера зацепила руку Моргана и прошла рядом со штангой. Арбитр не то что пенальти, даже угловой не увидел.
А затем опаснейший момент на ровном месте создал "Лестер". Варди обокрал Шоу справа от штрафной манкунианцев и тут же прострелил на линию вратарской. Там Грэй оказался первым на мяче, пробив в касание, но Де Хеа потянул и этот мяч.
Почти сразу же убойный момент в ответ имел только-только вышедший на поле Лукаку. Получил мяч на левом краю штрафной Санчес, удачно поймав соперника на финте, а затем покатил на свободного Ромелу. Тот вышел один на один с Каспером Шмейхелем и пробивал в угол, однако голкипер "Лестера" успел сыграть ногами, сфера подскочила вверх и приземлилась на сетку ворот.
И все же через некоторое время гол состоялся. Забили его игроки "Манчестер Юнайтед", сумев додавить соперника в одном из эпизодов. Хуан Мата снабдил передачей влево Люка Шоу, тот на скорости обошел Рикарду и, находясь под острым углом, в касание отправил сферу в дальний угол – 2:0.
Казалось, дело сделано. Так видимо и посчитала команда Жозе Моуринью, перейдя фактически на спортивную ходьбу по полю. Но "Лестер" завелся не на шутку, надеясь забить хотя бы один. Близок был к успеху Варди на 90-й минуте, но после передачи от Рикарду, Джейми неуклюже пробил по воротам с 8 метров. Впрочем, вскоре ведущий форвард "лис" смог исправиться. На этот раз подача в штрафную "Юнайтед" не нашла адресата, мяч продолжил полет и угодил в штангу, а Варди не выключился из игры и головой добил снаряд в сетку – 2:1.
Две оставшиеся минуты "Лестер" неистово штурмовал ворота манкунианцев, но те выстояли и добыли три очка в свою копилку. Старт нового сезона в английской Премьер-лиге дан!
"Манчестер Юнайтед" – "Лестер" – 2:1
Голы: Погба, 3, с пенальти – 1:0. Шоу, 83 – 2:0. Варди, 90+2 – 2:1.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Дармиан, Байи, Линделеф, Шоу, Погба (Феллайни, 84), Перейра, Фред (МакТоминай, 76), Мата, Санчес, Рэшфорд (Лукаку, 67).
"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Морган, Чилвелл, Рикарду, Амарти (Геззаль, 63), Ндиди, Силва (Иборра, 80), Мэдисон (Варди, 63), Грэй, Ихеаначо.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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