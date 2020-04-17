"Манчестер Юнайтед" в прошлом году не захотел обменивать Гринвуда на Санчо

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"Манчестер Юнайтед" в прошлом году не захотел обменивать Гринвуда на Санчо

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо мог оказаться в "Манчестер Юнайтед" ещё в прошлом году, сообщает The Sun.

Тогда "шмели" предложили "красным дьяволам" включить в сделку нападающего Мэйсона Гринвуда, но английский клуб отказался отпускать воспитанника.

В итоге сделка сорвалась и Санчо провёл в "Боруссии" ещё один сезон. В его активе 17 забитых мячей и 19 ассистов в 35 матчах.

Что касается Гринвуда, то он в нынешней кампании стал важным игроком "МЮ" и уже отличился 14 голами и 4 результативными передачами в 38 играх.

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