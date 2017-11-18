"Манчестер Юнайтед" в родных стенах одержал волевую разгромную победу над "Ньюкаслом"

В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" дома крупно обыграл "Ньюкасл". Примечательно, что счёт открыли "сороки", однако после хозяева поля отгрузили в ворота соперника четыре безответных гола. В составе "красных дьяволов" отличились Мартиаль, Смоллинг, Погба и Лукаку. Также стоит отметить возвращение после тяжёлой травмы колена шведского форварда Златана Ибрагимовича.

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" - 4:1

Голы: Гэйл, 14 - 0:1, Мартиаль, 37 - 1:1, Смоллинг, 45 - 2:1, Погба, 54 - 3:1, Лукаку, 70 - 4:1.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Валенсия, Янг, Мата (Эррера, 83), Матич, Погба (Феллаини, 70), Мартиаль (Ибрагимович, 77), Рэшфорд, Лукаку.

"Ньюкасл": Эллиот, Кларк, Манкильо, Йедлин, Лежен, Ритчи (Ааронс, 66), Хэйден, Шелви, Мерфи, Гэйл (Диаме, 77), Хоселу (Митрович, 71).

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