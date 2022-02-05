"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти проиграл "Мидлсбро" в Кубке Англии

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"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти проиграл "Мидлсбро" в Кубке Англии

Фото: инстаграм "МЮ"\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Мидлсбро" в 4-м раунде Кубка Англии.

"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро" - 1:1 (7:8 по серии пенальти)

Голы: Санчо, 25 - 1:0, Крукс, 64 - 1:1.

"Манчестер Юнайтед" - Хендерсон, Диогу Далот, Варан (Джонс, 90), Магуайр, Шоу, Погба (Фред, 82), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Рэшфорд (Эланга, 82), Санчо (Мата, 100).

"Мидлсбро" - Ламли, Макнейр, Фрай, Дейкстел, Тэйлор (Пелтьер, 90), Хаусон, Крукс (Пайеро, 79), Тавернье, Джонс (Бамба, 118), Шпорар (Коннолли, 90), Балогун (Уотмор, 62).

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Гелевый, айда летом в Мидлсбро!!!... Вариантов больше нет... А-ха-ха-ха...

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