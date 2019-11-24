"Манчестер Юнайтед" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Шеффилдом"
В 13-м туре АПЛ "Шеффилд" выборол ничью в матче с "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что хозяева вели со счетом 2:0, однако "красные дьяволы" смогли отыграться, забив три гола за 7 минут. В итоге "Шеффилд" забил на последних минутах и добыл ничью.
Теперь "Шеффилд" занимает шестое место в АПЛ, а "МЮ" - девятое.
"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 3:3
Голы: Флек, 19 - 1:0, Муссе, 52 - 2:0, Уильямс, 72 - 2:1, Гринвуд, 77 - 2:2, Рэшфорд, 79 - 2:3, Макберни, 90 - 3:3
"Шеффилд Юнайтед": Мур, Стивенс, Башем (Робинсон, 83), О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Флек, Ландстрем, Джагелка, Муссе (Макберни, 68), Макголдрик (Шарп, 78).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Уильямс, Джеймс, Перейра (Гринвуд, 73), Марсьяль (Туанзебе, 85), Фред, Джонс (Лингард, 46), Рэшфорд.
Предупреждения: Уильямс (50), Ландстрем (51), Уан-Биссака (60).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|13
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
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