"Манчестер Юнайтед" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Шеффилдом"

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"Манчестер Юнайтед" в сверхрезультативном матче сыграл вничью с "Шеффилдом"

В 13-м туре АПЛ "Шеффилд" выборол ничью в матче с "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что хозяева вели со счетом 2:0, однако "красные дьяволы" смогли отыграться, забив три гола за 7 минут. В итоге "Шеффилд" забил на последних минутах и добыл ничью.

Теперь "Шеффилд" занимает шестое место в АПЛ, а "МЮ" - девятое.

"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 3:3

Голы: Флек, 19 - 1:0, Муссе, 52 - 2:0, Уильямс, 72 - 2:1, Гринвуд, 77 - 2:2, Рэшфорд, 79 - 2:3, Макберни, 90 - 3:3

"Шеффилд Юнайтед": Мур, Стивенс, Башем (Робинсон, 83), О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Флек, Ландстрем, Джагелка, Муссе (Макберни, 68), Макголдрик (Шарп, 78).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Уильямс, Джеймс, Перейра (Гринвуд, 73), Марсьяль (Туанзебе, 85), Фред, Джонс (Лингард, 46), Рэшфорд.

Предупреждения: Уильямс (50), Ландстрем (51), Уан-Биссака (60).

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