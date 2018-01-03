"Манчестер Юнайтед" в январе намерен купить трех игроков

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"Манчестер Юнайтед" в январе намерен купить трех игроков
"Манчестер Юнайтед" планирует плодотворно провести зимнее трансферное окно, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хотел, чтобы клуб пополнился двумя крайними защитниками, а также атакующим хавбеком.

Ранее сообщалось, что "дьяволы" заинтересованы в услугах полузащитника "Интера" Жоау Мариу.

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