"Манчестер Юнайтед" в январе попытается купить Асенсио

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"Манчестер Юнайтед" в январе попытается купить Асенсио

"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает испанская пресса.

"Красные дьяволы" рассчитывают купить 21-летнего испанца в течение зимнего трансферного окна.

"МЮ" намерен воспользоваться тем, что Асенсио недоволен количеством игровой практики в королевском клубе. 

Не пропустите: Асенсио грозится покинуть "Реал". | http://soccernews.ru

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