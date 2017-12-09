"Манчестер Юнайтед" в январе попытается купить Асенсио

"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает испанская пресса.

"Красные дьяволы" рассчитывают купить 21-летнего испанца в течение зимнего трансферного окна.

"МЮ" намерен воспользоваться тем, что Асенсио недоволен количеством игровой практики в королевском клубе.

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