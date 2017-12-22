"Манчестер Юнайтед" в январе продаст двух защитников

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"Манчестер Юнайтед" в январе продаст двух защитников

"Манчестер Юнайтед" намерен во время зимнего трансферного окна продать двух своих защитников, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, близки к уходу из манкунианского клуба Маттео Дармиан и Дэйли Блинд, которые демонстрируют неубедительную игру в этом сезоне.

28-летний итальянец, скорее всего, вернётся в Серию А, где он раньше выступал за "Милан", "Палермо" и "Торино". В свою очередь, 27-летний голландец интересен "Барселоне".

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