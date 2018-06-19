"Манчестер Юнайтед" ведет борьбу с тремя итальянскими грандами за защитника "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" ведет борьбу сразу с тремя итальянскими грандами за защитника мадридского "Атлетико" Симе Врсалько.

Так, по сведениям fichajes.com, помимо "красных дьяволов", на 26-летнего бека "матрасников" также претендуют туринский "Ювентус", "Наполи" и миланский "Интер".

В завершившемся сезоне Врсалько сделал 5 результативных передач в 29 матчах за "Атлетико".

Напомним, в ближайшее время игроком "Атлетико" станет Лемар. | soccernews.ru