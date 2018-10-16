"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о продлении контракта с двумя игроками

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"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о продлении контракта с двумя игроками

"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о продлении контракта с двумя игроками, сообщает ESPN.

По сведениям издания, в манкунианском клубе надеются сохранить Люка Шоу и Андера Эрреру, чьи соглашения истекают летом 2019 года.

Руководство "МЮ" рассчитывает на этих футболистов в будущем, поэтому не сомневается, что они поставят подписи под новыми трудовыми договорами.

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