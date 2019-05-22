"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о трансфере полузащитника "Барселоны"

Во время летнего трансферного окна полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Record.

По сведениям издания, на подписании звёздного хорвата настаивает главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.

"Блауграна" готова продать 31-летнего футболиста за 55 миллионов евро. Сам хавбек хочет остаться на "Камп Ноу".

В текущем сезоне Ракитич сыграл за "Барселону" 53 матча, забил 5 голов и сделал 10 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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