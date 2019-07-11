"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу Милинкович-Савича

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"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу Милинкович-Савича

"Манчестер Юнайтед" хочет купить сербского полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 80 миллионов евро, но получил отказ. "Лацио" оценивает хавбека в 100 миллионов и не намерен идти на снижение цены. Также сербом интересуется ПСЖ.

В минувшем сезоне 24-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 41 матч во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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