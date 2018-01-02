"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу вингера ПСЖ

Английский "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу вингера французского ПСЖ Лукаса Моуры.

Как информирует The Sun, главным конкурентом "красных дьяволов" в борьбе за 25-летнего бразильца является китайский "Хэбэй Чайна Форчун".

В нынешнем сезоне Моура забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд АПЛ. | soccernews.ru