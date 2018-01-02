"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу вингера ПСЖ

Теги манчестер юнайтедпсжлукас моурахэбэй чайна форчун

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу вингера ПСЖАнглийский "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу вингера французского ПСЖ Лукаса Моуры.

Как информирует The Sun, главным конкурентом "красных дьяволов" в борьбе за 25-летнего бразильца является китайский "Хэбэй Чайна Форчун".

В нынешнем сезоне Моура забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" установил новый рекорд АПЛ. | soccernews.ru

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