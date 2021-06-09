"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с Джейдоном Санчо
Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с представителями лидера "Боруссии" Джейдона Санчо. Стороны почти согласовали условия личного контракта футболиста.
По информации источника, английский клуб пока не делал официального предложения по покупке игрока. "Боруссия" хочет получить за Санчо 95 миллионов евро.
Текущий контракт 21-летнего Санчо с "Боруссией" рассчитан до лета 2023 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 голевых передач.
Также не пропустите: Черчесов высказался о работе в сборной России и патриотизме. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Вермален назвал ключевого игрока сборной России
-
Игроков сборной Испании вакцинируют от коронавируса до Евро-2020
-
Стало известно, где проведет сборы "Локомотив"
-
Арбитр Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 10 лет
-
Алексей Медведев - главный тренер "Сатурна"
-
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с Джейдоном Санчо
-
Андрей Шевченко высказался о новой форме сборной Украины
-
ЦСКА отправил Помазуна в аренду в "Урал"
-
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт написал открытое письмо болельщикам
-
Стало известно, какой штраф заплатят английские клубы вступившие с Суперлигу
-
"Нефтехимик" арендовал Елемьянова у "Уфы"
-
Гинер поделился ожиданиями от результатов сборной России на Евро-2020
-
Черчесов высказался о работе в сборной России и патриотизме
-
Дмитрий Гунько ушел из клуба "Ноа"
-
Календарь матчей Евро-2020: полное расписание
-
Газзаев поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020
-
Филиппо Индзаги - новый главный тренер "Брешии"
-
Жерар Пике готов пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь "Барселоне"
-
"Лацио" назначил Сарри главным тренером
-
Рамос готов принять предложение "Реала" о новом контракте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18