"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с Джейдоном Санчо

Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с представителями лидера "Боруссии" Джейдона Санчо. Стороны почти согласовали условия личного контракта футболиста.

По информации источника, английский клуб пока не делал официального предложения по покупке игрока. "Боруссия" хочет получить за Санчо 95 миллионов евро.

Текущий контракт 21-летнего Санчо с "Боруссией" рассчитан до лета 2023 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 20 голевых передач.

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