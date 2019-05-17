"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры с Силлессеном
Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, накануне представители "красных дьяволов" прибыли в каталонскую столицу для переговоров с голландским стражем ворот.
Английский клуб видит в голкипере "сине-гранатовых" замену для Давида Де Хеа, с которым не удаётся договориться о продлении контракта.
30-летний Силлессен готов сменить клуб, поскольку недоволен количеством игровой практики. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
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|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
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|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
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|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16