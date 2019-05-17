"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры с Силлессеном

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, накануне представители "красных дьяволов" прибыли в каталонскую столицу для переговоров с голландским стражем ворот.

Английский клуб видит в голкипере "сине-гранатовых" замену для Давида Де Хеа, с которым не удаётся договориться о продлении контракта.

30-летний Силлессен готов сменить клуб, поскольку недоволен количеством игровой практики. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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