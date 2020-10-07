"Манчестер Юнайтед" вернется за Упамекано в 2021 году

"Манчестер Юнайтед" попытается подписать защитника "РБ Лейпцига" Дайота Упамекано в 2021 году.

По сведениям The Mirror, в следующем году "красные дьяволы" смогут активировать опцию выкупа футболиста всего за 42 миллиона евро.

Напомним, что ранее Упамекано продлил соглашение с клубом до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В составе "РБ Лейпцига" 21-летний француз провел 117 игр, забил 3 гола и отдал один ассист.

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