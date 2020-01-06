"Манчестер Юнайтед" вернулся к кандидатуре Фернандеша
"Манчестер Юнайтед" снова интересуется полузащитником "Спортинга" Бруну Фернандешем.
По информации Goal.com, "красные дьяволы" решили предпринять ещё одну попытку купить португальца, которого не удалось заполучить прошлым летом.
Проблемой может стать стоимость 25-летнего футболиста. Сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Фернандеш сыграл за "Спортинг" 24 матча, забил 13 голов и сделал 13 ассистов.
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