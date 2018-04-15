"Манчестер Юнайтед" - "Вест Бромвич" - 0:1 (обзор)

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"Манчестер Юнайтед" - "Вест Бромвич" - 0:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "МЮ" и "Вест Бромвичем".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
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