"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Доннарумму
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма до сих пор не решил, где продолжит свою карьеру. СМИ заявляют, что на итальянца теперь претендует и "Манчестер Юнайтед".
Контракт вратаря истекает летом этого года и "манкунианцы" всерьез намерены подписать его как свободного агента, сообщает Corriere dello Sport.
Но "красным дьяволам" предстоит серьезная борьба со стороны ПСЖ и "Челси", которые уже давно присматриваются к 22-летнему голкиперу.
Кроме того, "Милан" тоже не хочет отпускать своего основного вратаря, однако не может договориться с ним по условиям нового соглашения. Агент футболиста Мино Райола контракт с зарплатой 10 млн евро в год. Итальянцы не могут столько платить игроку и надеются, что требования будут снижены.
В текущем сезоне Доннарумма провел 25 матчей в Серии А, 8 из них – на ноль.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18