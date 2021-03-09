"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Доннарумму

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"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за ДоннаруммуГолкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма до сих пор не решил, где продолжит свою карьеру. СМИ заявляют, что на итальянца теперь претендует и "Манчестер Юнайтед".

Контракт вратаря истекает летом этого года и "манкунианцы" всерьез намерены подписать его как свободного агента, сообщает Corriere dello Sport.

Но "красным дьяволам" предстоит серьезная борьба со стороны ПСЖ и "Челси", которые уже давно присматриваются к 22-летнему голкиперу.

Кроме того, "Милан" тоже не хочет отпускать своего основного вратаря, однако не может договориться  с ним по условиям нового соглашения. Агент футболиста Мино Райола контракт с зарплатой 10 млн евро в год. Итальянцы не могут столько платить игроку и надеются, что требования будут снижены.

В текущем сезоне Доннарумма провел 25 матчей в Серии А, 8 из них – на ноль.

Читать также: "Челси" готов удовлетворить финансовые требования Доннаруммы | http://soccernews.ru
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