"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Горетцку

Теги манчестер юнайтедшалькелеон горетцка

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Горетцку

"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на полузащитника "Шальке" Леона Горетцку, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "МЮ" намерен воспользоваться желанием перспективного немца поиграть в АПЛ и убедить его перебраться на "Олд Траффорд".

Стоит отметить, что интерес к Горетцке также проявляют "Бавария", "Барселона", "Ювентус" и "Арсенал". Контракт футболиста с "Шальке" истекает летом 2018 года.

Не пропустите: "Шальке" определился с размером суммы отступных за Горетцку. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов