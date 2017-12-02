"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Горетцку

"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на полузащитника "Шальке" Леона Горетцку, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "МЮ" намерен воспользоваться желанием перспективного немца поиграть в АПЛ и убедить его перебраться на "Олд Траффорд".

Стоит отметить, что интерес к Горетцке также проявляют "Бавария", "Барселона", "Ювентус" и "Арсенал". Контракт футболиста с "Шальке" истекает летом 2018 года.

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