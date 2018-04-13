"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за хавбека "Зенита"



"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Зенит" оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбек также входит в сферу интересов "Реала", "Ювентуса" и ПСЖ.

В этом сезоне 23-летний Паредес провел за "Зенит" 33 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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