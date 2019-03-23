"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Крооса

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"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Крооса

Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.

По сведениям издания, 29-летний немец привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", который готов предложить за него 60 миллионов евро.

"Красным дьяволам" придётся выдержать конкуренцию в споре за звёздного футболиста со стороны ПСЖ.

В текущем сезоне Кроос сыграл за "Реал" 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его контракт с королевским клубом рассчитан до июня 2022 года.

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