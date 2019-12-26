"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Кулибали

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"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Кулибали

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность приобретения во время зимнего трансферного окна защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По информации The Telegraph, "красные дьяволы" следят за ситуацией с сенегальским центрбеком, который хотел бы сменить клуб в январе или летом.

Сумма возможной сделки оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали сыграл за "Наполи" 20 матчей, результативными действиями не отличался.

Помимо "МЮ" звёздным африканцем интересуются "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Эвертон".

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