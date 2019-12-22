"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Миранчука
"Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает TuttoMercatoWeb.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что хавбек также входит в сферу интересов "Барселоны", "Ювентуса", "Интера", "Милана" и "Лацио".
В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за российский клуб 21 матч во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
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|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
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|Астон Вилла
|18
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|Уотфорд
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