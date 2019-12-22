"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Миранчука

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"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Миранчука

"Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает TuttoMercatoWeb.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбек также входит в сферу интересов "Барселоны", "Ювентуса", "Интера", "Милана" и "Лацио".

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за российский клуб 21 матч во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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