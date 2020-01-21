"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Пентека
У нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека появился ещё один вариант продолжения карьеры, утверждает The Athletic.
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" намерен побороться за польского бомбардира с "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом".
Ранее сообщалось, что "россонери" готовы продать своего игрока за 35 миллионов евро или отдать в аренду с опцией выкупа.
В текущем сезоне 24-летний Пентек сыграл за "Милан" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готовит конкретное предложение по форварду "Лиона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Стала известна сумма компенсации, которую получил Ананидзе за расторжение контракта со "Спартаком"
-
Кокорин летом станет свободным агентом
-
Сетьен назвал бывшего игрока "Барселоны", которого он хочет вернуть в клуб
-
"Зенит" решил создать женскую футбольную команду
-
"Бавария" выбирает между защитниками "Реала" и "Барселоны"
-
Огненный дебют Холанда, 10 побед "Ливерпуля" и выздоровление "Барсы": главные итоги прошедших футбольных выходных
-
Агент Ананидзе: "Процедура расторжения контракта со "Спартаком" произошла быстро. Мы не торговались"
-
Дик Адвокат расстроился из-за перехода Кокорина в "Сочи"
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Пентека
-
Ровно год назад погиб Эмилиано Сала
-
Слуцкий: "Игнетьев готов делать результат, "Рубин" купил его не на перспективу"
-
Гвардиола предложил реформировать английский футбол
-
"Спартак" объявил об уходе Ананидзе
-
Уткин высказался о переходе Кокорина в "Сочи"
-
"Гамбург" согласовал контракт с трансферной целью ЦСКА
-
Слуцкий рассказал, почему "Рубин" пригласил на просмотр Тарасова
-
Официально: Кокорин - игрок "Сочи"
-
СМИ: "Спартак" расторг контракт с Ананидзе
-
Мертенс готов продлить контракт с "Наполи"
-
Александр Егоров может войти в штаб нового главы ДСИ Кашшаи
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17