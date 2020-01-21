"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Пентека

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"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Пентека

У нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека появился ещё один вариант продолжения карьеры, утверждает The Athletic.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" намерен побороться за польского бомбардира с "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом".

Ранее сообщалось, что "россонери" готовы продать своего игрока за 35 миллионов евро или отдать в аренду с опцией выкупа.

В текущем сезоне 24-летний Пентек сыграл за "Милан" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готовит конкретное предложение по форварду "Лиона". | http://soccernews.ru
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