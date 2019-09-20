"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны"
"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда, сообщает Salzburger Nachrichten.
По информации источника, "красные дьяволы" следят за прогрессом перспективного норвежца.
Стоит отметить, что 19-летний бомбардир ранее играл в "Молде" под руководством действующего главного тренера "МЮ" Уле Гуннара Сульшера.
Холандом также интересуется "Барселона". Рыночная стоимость игрока - 12 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1