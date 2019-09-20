"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда, сообщает Salzburger Nachrichten.

По информации источника, "красные дьяволы" следят за прогрессом перспективного норвежца.

Стоит отметить, что 19-летний бомбардир ранее играл в "Молде" под руководством действующего главного тренера "МЮ" Уле Гуннара Сульшера.

Холандом также интересуется "Барселона". Рыночная стоимость игрока - 12 миллионов евро.

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