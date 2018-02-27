"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Защитник "Реал Сосьедада" Альваро Одриосола может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в приобретении 22-летнего испанца заинтересован "Манчестер Юнайтед", который уже отправлял своего скаута, чтобы воочию понаблюдать за игрой правого фулбека.

Трансфер Одриосолы оценивается в 20 миллионов евро. На футболиста также претендуют мадридский "Реал" и "Барселона".

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