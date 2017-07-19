"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Верратти

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, представитель "красных дьяволов" уже провёл переговоры с окружением 24-летнего итальянца.

Ранее сообщалось, что Верратти хочет подписать миланский "Интер", однако основным претендентом на футболиста остаётся "Барселона". | http://soccernews.ru