"Манчестер Юнайтед" внесет в заявку Фила Джонса, который не играет больше года

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар-Сульшер заявил, что он рассчитывает на защитника Фила Джонса, который больше года не выходил на поле из-за травмы.

"Мы внесем Фила в заявку на вторую часть сезона. Ему прооперировали колено. Надеюсь, что он восстановится и сможет играть", - приводит слова Сульшера журналист Саймон Стоун в своем Twitter.

28-летний Джонс выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 224 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2023 года.

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