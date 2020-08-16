"Манчестер Юнайтед" вновь хочет купить одного из лидеров "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Атлетико" Саулю Ньигесу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы верят, что им будет проще купить игрока после того, как "Атлетико" вылетел из Лиги Чемпионов. Сумма отступных в контракте хавбека составляет 200 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 25-летний Сауль провел за "Атлетико" 47 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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