"Манчестер Юнайтед" вновь нацелился на лидера "Астон Виллы"

"Манчестер Юнайтед" вновь интересуется полузащитником "Астон Виллы" и сборной Англии Джеком Грилишем, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Астон Вилла" готова продать хавбека, но хочет получить за него около 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Грилиш провел за "Астон Виллу" 10 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Грилиш вызывается в сборную Англии с 2020 года и провел за нее пять матчей.

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