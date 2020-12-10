"Манчестер Юнайтед" вновь нацелился на лидера "Астон Виллы"
"Манчестер Юнайтед" вновь интересуется полузащитником "Астон Виллы" и сборной Англии Джеком Грилишем, сообщает The Athletic.
По сведениям издания, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Астон Вилла" готова продать хавбека, но хочет получить за него около 110 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Грилиш провел за "Астон Виллу" 10 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Грилиш вызывается в сборную Англии с 2020 года и провел за нее пять матчей.
Не пропустите: Игроки "Манчестер Юнайтед" выступают за продажу Погба. | http://soccernews.ru
главное
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фарре высказался о возможном трансфере Неймара
-
"Интер" определился со стоимостью Лаутаро Мартинеса
-
Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона
-
Стал известен размер призовых российских клубов за участие в Лиге Чемпионов
-
Итоговый рейтинг ФИФА-2020: Россия - на 39-м месте
Лента новостей
-
"Ювентус" намерен сохранить Куадрадо
-
Кандидат в президенты "Барселоны" высказался о будущем Месси
-
Расписание матчей 18-го тура РПЛ
-
Лукас Васкес, скорее всего, покинет "Реал"
-
Массажист Кокорина прокомментировал информацию об увольнении из "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" вновь нацелился на лидера "Астон Виллы"
-
Семак сделал заявление о предстоящем матче с "Динамо"
-
Источник: личного массажиста Кокорина уволили из "Спартака"
-
"Это Урун сегодня на поле". Кокорин подшутил над Ещенко
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фарре высказался о возможном трансфере Неймара
-
Бэйл потроллил Сона на тренировке "Тоттенхэма"
-
"Интер" определился со стоимостью Лаутаро Мартинеса
-
"Арсенал" и "Вулверхэмптон" поборются за форварда сборной Уругвая
-
СМИ узнали, сколько зрителей смогут посетить матч "Зенит" - "Динамо"
-
Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона
-
Мостовой оценил дебютное выступление "Краснодара" в Лиге Чемпионов
-
Бензема стал пятым игроком, забившим 50 голов на групповом этапе ЛЧ
-
Судью матча ПСЖ - "Истанбул" могут отстранить на 10 матчей
-
Клубу АПЛ предложили услуги Халка
-
Стал известен размер призовых российских клубов за участие в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18