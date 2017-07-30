"Манчестер Юнайтед" - "Волеренга" - 3:0 (обзор)

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"Манчестер Юнайтед" - "Волеренга" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Манчестер Юнайтед" и "Волеренгой" (3:0).

Видео: "Манчестер Юнайтед" - "Волеренга".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Волеренгу" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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