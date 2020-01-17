"Манчестер Юнайтед" воспользовался опцией продления контракта с Байи

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи продолжит выступать за клуб.

По сведениям Sky Sports, The Telegraph и ESPN, "красные дьяволы" воспользовались опцией продления, которая была прописана в контракте футболиста.

Отметим, что новое соглашение 25-летнего ивуарийца будет действовать до лета 2022 года.

В текущем сезоне Байи ни разу не появился на поле из-за разрыва крестообразной связки колена.

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