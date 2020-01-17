"Манчестер Юнайтед" воспользовался опцией продления контракта с Байи
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи продолжит выступать за клуб.
По сведениям Sky Sports, The Telegraph и ESPN, "красные дьяволы" воспользовались опцией продления, которая была прописана в контракте футболиста.
Отметим, что новое соглашение 25-летнего ивуарийца будет действовать до лета 2022 года.
В текущем сезоне Байи ни разу не появился на поле из-за разрыва крестообразной связки колена.
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|Челси
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|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
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|7
|Вулверхэмптон
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|Тоттенхэм
|22
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|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
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|Саутгемптон
|22
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|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
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|14
|Брайтон & Хоув Альбион
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|15
|Бернли
|22
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|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
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|Норвич Сити
|22
|14