"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Бэйлу

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к вингеру мадридского "Реала" Гарету Бэйлу, сообщает AS.

По сведениям издания, "красные дьяволы" вступили в переговоры с королевским клубом по трансферу 28-летнего валлийца. Манкунианцы готовы заплатить за звёздного футболиста 105 миллионов евро.

Руководство "МЮ" рассчитывает, что "Реал" может решиться на продажу Бэйла в виду феноменальной игры Марко Асенсио.

Не пропустите: Болельщики "Реала" освистали Бэйла и Бензема. | http://soccernews.ru