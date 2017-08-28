"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Бэйлу

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"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Бэйлу

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к вингеру мадридского "Реала" Гарету Бэйлу, сообщает AS.

По сведениям издания, "красные дьяволы" вступили в переговоры с королевским клубом по трансферу 28-летнего валлийца. Манкунианцы готовы заплатить за звёздного футболиста 105 миллионов евро.

Руководство "МЮ" рассчитывает, что "Реал" может решиться на продажу Бэйла в виду феноменальной игры Марко Асенсио. 

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