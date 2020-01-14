"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к хавбеку "Вест Хэма" Райсу

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"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к хавбеку "Вест Хэма" Райсу

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Деклан Райс снова стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед".

По информации Daily Mail, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер видит в игроке "молотобойцев" отличный вариант усиления средней линии своей команды.

Напомним, что "МЮ" интересовался 21-летним хавбеком ещё прошлым летом, но тогда сторонам не удалось договориться о его трансфере.

В текущем сезоне Райс сыграл за "Вест Хэм" 21 матч и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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