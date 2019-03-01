"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к игроку "Ювентуса"

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"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к игроку "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро снова заинтересовал "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sportsmole, "красные дьяволы" попытаются заполучить 28-летнего бразильца в летнее трансферное окно. Напомним, что "МЮ" интересовался игроком минувшей зимой, однако получил отказ.

В декабре Сандро подписал новое соглашение с "Ювентусом" до 2023 года.

В нынешнем сезоне Сандро провел 31 игру, в которых отдал две голевые передачи.

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