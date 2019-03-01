"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к игроку "Ювентуса"
Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро снова заинтересовал "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Sportsmole, "красные дьяволы" попытаются заполучить 28-летнего бразильца в летнее трансферное окно. Напомним, что "МЮ" интересовался игроком минувшей зимой, однако получил отказ.
В декабре Сандро подписал новое соглашение с "Ювентусом" до 2023 года.
В нынешнем сезоне Сандро провел 31 игру, в которых отдал две голевые передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14