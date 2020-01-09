"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Кулибали

"Манчестер Юнайтед" снова заинтересовался защитником "Наполи" Калиду Кулибали.

По сведениям Calciomercato, "красные дьяволы" попытаются заполучить футболиста в летнее трансферное окно.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

В этом сезоне Кулибали провел 20 игр, однако результативными действиями не отличился.

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