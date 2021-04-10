"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Облаку

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"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Облаку

Фото инстаграм Яна Облака

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает усилиться вратарём мадридского "Атлетико" Яном Облаком.

По информации 90min, сам словенец готов присоединиться к "красным дьяволам", если клубам удастся договориться о его трансфере.

Ранее сообщалось, что "МЮ" может отдать в аренду Давида Де Хеа, который много лет был основным голкипером команды.

В текущем сезоне Облак сыграл за "Атлетико" 37 матчей и пропустил 30 голов. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

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